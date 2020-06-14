كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر رعاياها من التواجد بمدينة يافا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، مساء السبت، رعاياها من التواجد في مدينة يافا بعد أن فجر اعتداء السلطات الإسرائيلية على مقبرة إسلامية بالمدينة احتجاجات من قبل المواطنين العرب.

وقالت السفارة الأمريكية في رسالة تحذير لمواطنيها: "تستمر الاحتجاجات بالقرب من برج الساعة وفي جميع أنحاء مدينة يافا. قد تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف تشمل التخريب وإلقاء الحجارة وحرق الإطارات والمركبات والزجاجات الحارقة".

وأضافت: "نصحنا موظفي السفارة بالحفاظ على الوعي الظرفي وتجنب المنطقة ليلا..تشجع السفارة المواطنين الأمريكيين بشدة على توخي الحذر واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث تقع الحوادث الأمنية غالبًا بدون سابق إنذار".

ويوم الإثنين الماضي وصلت جرافات إسرائيلية إلى مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة وشرعت بأعمال تجريف استعدادا لإقامة مبنى مكان القبور قبل ان يتصدى لها السكان.

ومنذ ذلك الحين، ينظم المواطنون العرب بالمدينة احتجاجات شبه يومية لإلغاء هذا المخطط الإسرائيلي حيث وقعت اشتباكات بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية في مركز المدينة.

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