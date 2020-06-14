كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلي يؤكد ثقته بابتعاد الجيش عن السياسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم السبت، إنه يثق بابتعاد القوات المسلحة ببلاده عن السياسة، وذلك بعد أن أصدر قاض بالمحكمة العليا حكما بشأن دور دستوري للجيش، بناء على طلب من حزب معارض.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، كان السبب فى قيام حزب العمل الديمقراطي بتقديم ذلك الطلب هو الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في البرازيل وما يصفه معارضو بولسونارو بـ "ميوله الاستبدادية".

ورد القاضي لويز فوكس بإصدار أمر قضائي أولي، أمس الجمعة، جاء فيه أن "القوات المسلحة هي مؤسسة للدولة البرازيلية وليس حكومة اليوم".

وذكر بولسونارو في بيان نقلته وسائل الإعلام عن مكتبه: "القوات المسلحة البرازيلية لا تتبع أوامر سخيفة مثل الاستيلاء على السلطة، كما أنها لا تقبل محاولات الاستيلاء على السلطة من جانب فرع آخر في الجمهورية، بما يتعارض مع القانون أو بسبب حكم سياسي".