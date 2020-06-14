الحكومة الجزائرية تقرر رفع الحجر كليا عن 19 ولاية

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قراراً برفع الحجر الصحي بصفة نهائية عن 19 محافظة وتعديل توقيته في 29 أخرى.

وأشار بأن القرارات الجديدة تم اتخاذها بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كوورنا، وعقب موافقة الرئيس عبد المجيد تبون.

وشمل قرار رفع الحجر كلياً محافظات في جنوب وشرق وغرب البلاد، أبرزها تمنراست وتندوف وإليزي (جنوب)، وتلمسان ومستغانم (غرب)، وتيزيوزو وعين الدفلى وتيبازة (وسط)، وسكيكدة وجيجل (شرق).

فيما تقرر خفض ساعات الحجر الصحي في العاصمة و28 محافظة أخرى من 20.00 مساء بالتوقيت المحلي (19.00 بتوقيت جرينيتش) إلى الخامسة صباحاً.

كما قررت السلطات الجزائرية، تأجيل فتح حدودها البرية والجوية والبحرية إلى يوليو/تموز المقبل، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد والعالم.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، كشفت فيه عن مخرجات اجتماع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا.

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وهو الاجتماع الذي خصص لتقييم الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا في للبلاد، ومناقشة المقاربة العلمية المقترحة من أجل الخروج التدريجي من نظام الحجر الصحي تبعا" لحالة كل ولاية، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

حيث تقرر "تأجيل البحث في إمكانية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر المقبل".