إصابة 3 من حراس نتنياهو بكورونا

أعلنت إسرائيل اليوم السبت، إصابة 3 من حراس الأمن، في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وموظف آخر في الرئاسة الإسرائيلية، بفيروس كورونا.

وجاء من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، “كجزء من الاختبارات الروتينية لاكتشاف كورونا، أُخضع نتانياهو قبل أيام قليلة لفحص طبي، وكانت نتيجة الفحص طبيعية (سلبية)”.

وأضافت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، “كجزء من الفحوصات، تبين إصابة 3 من حراس الأمن، المسؤولين عن المحافظة على محيط منزل رئيس الحكومة الرسمي بكورونا.

وتم إجراء فحص وبائي واختبارات، لجميع أفراد الأمن في المنطقة، وتبين أنهم في وضع جيد”.