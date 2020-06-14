أعلنت إسرائيل اليوم السبت، إصابة 3 من حراس الأمن، في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وموظف آخر في الرئاسة الإسرائيلية، بفيروس كورونا.
وجاء من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، “كجزء من الاختبارات الروتينية لاكتشاف كورونا، أُخضع نتانياهو قبل أيام قليلة لفحص طبي، وكانت نتيجة الفحص طبيعية (سلبية)”.
وأضافت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، “كجزء من الفحوصات، تبين إصابة 3 من حراس الأمن، المسؤولين عن المحافظة على محيط منزل رئيس الحكومة الرسمي بكورونا.
وتم إجراء فحص وبائي واختبارات، لجميع أفراد الأمن في المنطقة، وتبين أنهم في وضع جيد”.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 من حراس نتنياهو بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.