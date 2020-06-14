شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هجوم بصاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي في العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 صباحًا, 14 يونيو 2020 م المناطق - وكالات أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تعرض معسكر التاجي شمالي بغداد الليلة إلى هجوم بصاروخي كاتيوشا, من دون خسائر تذكر.

وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن الصاروخين اللذين سقطا داخل المعسكر أطلقا من منطقة قريبة من منشأة نصر بشمال بغداد.

إلى ذلك نددت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي شديد اللهجة بالجهة التي أطلقت الصاروخين, متهمة إياها بمحاولة خلط الأوراق والعبث بالأمن وتهديد القوات الأمنية من خلال استهداف معسكراتها.

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