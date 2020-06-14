شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: لا نمتلك قدرة إجراء اختبارات «كورونا» في جميع الأقاليم والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة العامة بالإنابة في أفغانستان، أحمد جواد عثماني، أمس السبت، إن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أقاليم البلاد ليست ضمن قدرات الوزارة "بسبب نقص مراكز الاختبار وزيادة عدد المتقدمين لإجراء الاختبارات".

وأضاف عثماني في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" المحلية أنه مع اتجاه البلاد نحو ذروة الإصابة بالفيروس ، ستتغير عملية اختبار عينات (كوفيد19-) إلى اختبار سريري، مما يعني أن العامل بالمجال الطبي سيحدد حالة الإصابة ببساطة من خلال الحكم من الأعراض.

وأضاف: "لا يمكننا تفعيل مراكز اختبارات في 34 إقليما حاليا، لدينا مختبرات في 11 إقليما".

وأوضح أن المعدات الطبية التي تعهدت بها منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لم تصل بعد إلى البلاد، مشيرا إلى أنه من شأن تلك المعدات أن توسع نطاق الاختبارات لتشمل الأقاليم الـ .34