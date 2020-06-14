شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 21 ألف إصابة بكورونا و892 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

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