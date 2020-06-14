شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. الشرطة تواجه محتجين مناهضين للعنصرية بالغاز والان نبدء بالتفاصيل
وتجمع المحتجون في ساحة بلاس دي لا ريبوبليك وهتفوا "لا عدالة ولا سلام" تحت تمثال ماريان الذي يجسد الجمهورية الفرنسية، وكتبوا على إحدى اللافتات التي رفعوها "آمل أُلا أقتل لأنني أسود اليوم".
ورفضت الشرطة السماح للمنظمين بالسير إلى دار الأوبرا. واندلعت الاشتباكات الأولى بعد ثلاث ساعات من التجمع السلمي. وألقى بعض المتظاهرين الزجاجات وحجارة الأرصفة وإطارات الدراجات على خطوط الشرطة، في حين جرى نهب أحد منافذ شركة أورانج. وحث المنظمون المحتجين المصطحبين لأطفال على المغادرة.
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