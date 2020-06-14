شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يهز تايوان والان نبدء بالتفاصيل
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز منطقة تايوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا. وفي بادئ الأمر، كان المركز قد ذكر أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات وأنه كان على عمق 55 كيلومترا.
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