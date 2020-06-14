شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ إنتاج لقاح «كورونا» في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "تاس"، أمس السبت، إن متطوعين يخضعون حاليا لاختبارات سريرية.
ووفقا لمدير البحوث ألكسندر جينزبرج، ليس للقاح أي آثار جانبية. وأضاف أن علماء المعهد اختبروا اللقاح على الحيوانات ثم على أنفسهم.
ويعمل الجيش الروسي حاليا على اختبار اللقاح على 50 جنديا متطوعا في منشأة بحوث عسكرية في منطقة موسكو. ومن المقرر أن يكتمل الاختبار بحلول نهاية يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تبدأ إنتاج لقاح «كورونا» في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.