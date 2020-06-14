شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ إنتاج لقاح «كورونا» في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

تخطط روسيا لبدء إنتاج لقاح لفيروس كورونا في سبتمبر المقبل، بعد أن تتلقى الموافقة السريرية في أغسطس.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "تاس"، أمس السبت، إن متطوعين يخضعون حاليا لاختبارات سريرية.

ووفقا لمدير البحوث ألكسندر جينزبرج، ليس للقاح أي آثار جانبية. وأضاف أن علماء المعهد اختبروا اللقاح على الحيوانات ثم على أنفسهم.

ويعمل الجيش الروسي حاليا على اختبار اللقاح على 50 جنديا متطوعا في منشأة بحوث عسكرية في منطقة موسكو. ومن المقرر أن يكتمل الاختبار بحلول نهاية يوليو المقبل.