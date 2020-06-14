برشلونة ينفض غبار كورونا برباعية في شباك مايوركا

برشلونة افتتح المباراة بأفضل طريقة ممكنة وذلك بتسجيل الهدف الأول بعد دقيقة ونصف فقط من انطلاق المواجهة.

الهدف جاء بعد عرضية من جوردي ألبا على رأس أرتورو فيدال حولها إلى هدف مبكر ليمنح كتيبة كيكي سيتيين ثقة مع انطلاق اللقاء.



في الدقيقة الثانية من المباراة هدف لبرشلونة عن طريق عرضية خوردي ألبا يحولها فيدال برأسه في شباك أصحاب الدار.

فيدال سجل هدفه السابع خلال الموسم الجاري في الدوري الإسباني من تاسع تسديدة له على المرمى، كما أنّه أسرع هدف للبلوجرانا في الليجا منذ 2016.

هدأ اللقاء تدريجيًا بعد الهدف المبكر مع سيطرة من برشلونة ولكن دون خطورة حقيقية، بينما شكّل كوبو خطورة في الهجمات القليلة التي وصل بها مايوركا نحو مرمى تيرشتيجن.



أول خطورة لأصحاب الأرض جاءت عن طريق كوبو في الدقيقة 22 بعد أن تجاوز آراخو وسدد كرة على مرمى برشلونة لكن الأخير تصدى لها وحولها لضربة ركنية.

سيطرة برشلونة انخفضت مع مرور الدقائق مع محاولات بلا خطورة حقيقية من جانب مايوركا حتى جاءت الدقيقة 31 وسدد كوبو كرة قوية من ضربة حرة تصدى لها حارس البلوجرانا.

وتوقفت الكرة لعدة دقائق لأجل شرب المياه لتعود بعدها خطورة وسيطرة برشلونة ومن ثم الهدف الثاني من توقيع مارتين برايثوايت من صناعة ميسي في الدقيقة 37.

ويعد برايثوايت هو ثالث دانماركي يسجل لصالح برشلونة بعد الان سيمونسن ومايكل لاودروب.

ورغم أنّ المباراة دون جمهور لكن أحد الجماهير اقتحم اللقاء لكي يتصور مع لاعبي برشلونة.

Advertisements

مع انطلاقة الشوط الثاني، حاول برشلونة قتل الرتم ولكن هجمة مرتدة بدأها كوبو وصلت لهجمة خطيرة ولكن مرت بجوار المرمى.

السيطرة تحولت إلى أصحاب الأرض مع محاولات تركزت أكثر في الجهة اليسرى بمهارة كوبو وضعف آراخو في أول لقاء له أساسيًا مع الفريق الأول.

نزول لويس سواريز في الدقيقة 57 قلب الطاولة لصالح برشلونة في هجمتين متتاليين، الأولى من صناعة ميسي حاول برايثوايت تسجيلها ولكن الحارس رينا تصدى لها، ثم بعد ذلك كرة عرضية حاول سواريز لعبها بكعب قدمه لكنّه مرت بجواره وتابعه آراخو لتتحول إلى ضربة مرمى.

المباراة تحولت في طريق برشلونة وسيطرة النادي الكتالوني على المباراة مع محاولات بين فترات من جانب مايوركا.

واستطاع جوردي ألبا في الدقيقة 79 تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة سحرية من جانب ليونيل ميسي ليقضي على آمال مايوركا.

ورفض ميسي أن تمر المباراة دون تسجيل ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 93 ويحسم اللقاء.

بهذه النتيجة، يبتعد برشلونة بالصدارة ويصل للنقطة 61 ويزيد الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 5 نقاط، إلا أنّ الملكي لديه القدرة على تقليص الفارق حينما يواجه إيبار في الجولة ذاتها غدًا، الأحد.