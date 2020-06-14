الخليج 365الأحد 2020/6/14 02:06 ص بتوقيت أبوظبي
قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.
أصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الجمعة.
ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب ثلاثة أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.
وتبقى ساو باولو التي يقطنها 46 مليون ساكن أكثر الولايات تأثرا بفارق بعيد، إذ سجلت ربع إجمالي الوفيات في البلاد (10368) و167,900 إصابة مؤكدة.
أما ريو دي جانيرو فهي ثاني أكثر الولايات تضررا بتسجيلها 7417 وفاة و78 ألف إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 892 وفاة و21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.