استقالة رئيسة شرطة أتلانتا الأمريكية على خلفية مقتل رجل من أصل أفريقي برصاص الأمن المزيد

الخليج 365الأحد 2020/6/14 01:54 ص بتوقيت أبوظبي
أدى مقتل رجل من أصول أفريقية، هو الثاني بعد جورج فلويد برصاص قوات الأمن، إلى اشتعال المظاهرات في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ما دفع رئيسة الشرطة للاستقالة.
وكان الرجل يدعى رايشارد بروكس (27 عاما) وهو من أتلانتا، نام في سيارته بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.
وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل بروكس.
وأوضحت الشرطة أنه قاوم الاعتقال بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.
وبدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس، بعد ظهر السبت، في أتلانتا ومن المتوقع أن يستمر لوقت طويل.
وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد الذي جثم شرطي على عنقه لما يقرب من 9 دقائق أثناء إلقاء القبض عليه، حتى وافته المنية.
وقال محققو جورجيا إن "التسجيل المصور الذي التقطه شاهد عيان يساعد تحقيقهم".
ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين.
وانتزع بروكس صاعقا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض.
وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.
ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ "لقد أوقعت به!"، وبعدها يظهر بروكس ممدا على الأرض.
وقال بول هوارد ، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.
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