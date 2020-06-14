وزارة الري تعلن نتائج الاجتماع الرابع بشأن سد النهضة

كشفت وزارة الري والموارد المائية عن نتائج الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا والذي عُقد اليوم، السبت، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت وزارة الري، في بيان لها اليوم نقلته صحيفة "أخبار اليوم"، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل، حيث سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث عكست أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائى.

وأكدت مصر على ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.