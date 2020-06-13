تقرر اليوم السبت، تجميع نحو 700 حالة نشطة والحالات الإيجابية المستقبلية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير.
وكشف بلاغ مشترك لوزاتي الداخلية والصحة أنه نظرا للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19 البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني توجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة.
ويهدف هذا التجميع إلى فتح المجال في مستشفيات المملكة لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وحماية الحالات الإيجابية وكذا محيطها العائلي والمهني، وذلك مع توفير الرعاية اللازمة لها.
وسيمكن هذا الإجراء، ابتداء من 20 يونيو، من التسريع في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة، كما أن المؤسستان المخصصتان ببنسليمان وبن جرير ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة.
وسيتم إدارة المستشفيين بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة.
وأشار البلاغ أن عملية التجميع هذه سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ماهو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر لفتح المجال لعلاج الأمراض الأخرى…تجميع الحالات النشطة المصابة بكورونا في مؤسستين ببنسليمان وبن جرير ابتداء من 20 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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