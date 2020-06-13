لفتح المجال لعلاج الأمراض الأخرى…تجميع الحالات النشطة المصابة بكورونا في مؤسستين ببنسليمان وبن جرير ابتداء من 20 يونيو

تقرر اليوم السبت، تجميع نحو 700 حالة نشطة والحالات الإيجابية المستقبلية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير.

وكشف بلاغ مشترك لوزاتي الداخلية والصحة أنه نظرا للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19 البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني توجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة.