تونس تلغي الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج

أعلنت السلطات التونسية عن إلغاء الحجر الصحي الإجباري والاكتفاء بالحجر الذاتي لمدة 14 يوما، بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة التونسية.

وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تقرر إلغاء الحجر الصحي الإجباري والاكتفاء بالحجر الذاتي لمدة 14 يوما، بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج، مع الالتزام بوسائل الوقاية الذاتية وبالمتابعة من قبل الجهات الصحية.

ويأتي هذا الإجراء، وفق المصدر نفسه، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهم التونسيين العائدين من الخارج والسياح القادمين إلى تونس، والتي تم الإعلان عنها اثر انعقاد اجتماعي اللجنتين العلمية والوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بتاريخ 10 يونيو الجاري، وذلك تزامنا مع فتح الحدود يوم 27 من الشهر ذاته.

وتشمل الإجراءات تعليق رحلات العودة بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج أيام 15 و16 و17 يونيو الجاري، بالصيغة الحالية المتمثلة في تحمل العائد نفقات إقامته في مراكز الحجر الصحي الإجباري طيلة أسبوع، على أن يتم استكمال ما تبقى من المدة في الحجر الصحي الذاتي.

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كما تقرر استئناف الرحلات بداية من يوم 18 يونيو، وقبول التونسيين الوافدين مع ضرورة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) “كوفيد-19 “، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية.

وتتضمن الإجراءات الخاصة بالسياح، أيضا، التنقل إلى الفنادق على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية، وذلك في مجموعات مؤطرة، والإقامة في الفنادق الملتزمة بهذا البروتوكول، والترخيص للمجموعات المؤطرة للسياح بزيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.

كما تمكن الدولة التونسية السائح من إجراء تحليل (PCR)، بطلب منه أومن دولة إقامته، ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس، حسب نص البلاغ.

ومن جهة أخرى، أفاد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية محمد الرابحي بأن المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الاجباري في تونس التي كانت قد انطلقت يوم 4 يونيو الجاري ستنتهي غدا الأحد 14 يونيو 2020، ويرفع بذلك الحجر الصحي الاجباري على التونسيين العائدين من الخارج.