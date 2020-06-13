جهة الشرق تسجل إصابة جديدة لعائد من الجزائر و3 جهات خالية من كورونا

سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، خلو 3 جهات في المغرب من فيروس كورونا المستجد، وهن جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة واد الذهب، وجهة ودرعة تافيلالت.

من جهتها سجلت جهة الشرق، اليوم إصابة واحدة خلال 24 ساعة الماضية، بإقليم بركان في صفوف العائدين من الجزائر، وذلك حسب الأرقام التي أعلنت عنها المديرية الجهوية بجهة الشرق.

وسجلت جهة الشرق حالة شفاء أخرى في إقليم الناظور لتصبح الحالات المؤكدة بجهة الشرق هي 197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في الحصيلة اليومية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة بالنسبة للحالات النشطة أصبحت تبلغ اليوم 784 حالة، أي بمعدل 2.2 لكل 100 ألف نسمة.