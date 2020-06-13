انطلاقا من أمس الجمعة.. إعادة فتح مراكز المراقبة التقنية للمركبات في وجه العموم

أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنه تقرر إعادة فتح مراكز المراقبة التقنية للمركبات في وجه العموم ابتداء من 12 يونيو الجاري وفق إجراءات خاصة وتدابير احترازية تعزز السلامة الصحية للمرتفقين والعاملين.

وجاء في بلاغ للوكالة، اليوم السبت، أن ” مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يخبر كافة مرتفقي مراكز المراقبة التقنية للمركبات إلى أنه تقرر، وبالتوافق مع مختلف التمثيليات المهنية للقطاع، إعادة فتح مراكز المراقبة التقنية للمركبات في وجه العموم ابتداء من 12 يونيو 2020 وفق إجراءات خاصة وتدابير احترازية تعزز السلامة الصحية للمرتفقين والعاملين على السواء مع تبني قواعد جديدة للاستقبال في فضاءات هذه المراكز”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التدابير تشمل الإجراءات المتمثلة في ضرورة قيام المرتفق بالحجز المسبق لموعد من أجل إخضاع مركبته لعملية المراقبة التقنية أو لإجراء المعاملات المرتبطة بترقيم دراجته بمحرك الخاضعة لسند الملكية، إما عن طريق البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو مباشرة من مركز المراقبة التقنية المعني؛ وكذا التقيد الصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والتي سيتم اتخاذها على مستوى مراكز المراقبة التقنية.

Advertisements

وفي نفس السياق، ورغبة في إنجاح هذه العملية ومواكبتها على أحسن وجه، يخبر مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة المرتفقين إلى أنه تقرر ما يلي: تمديد مدة سريان صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الخفيف التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 15 غشت 2020؛ وتمكين أصحاب المركبات ذات الوزن الخفيف الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 12 يونيو 2020 أو تصبح خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ من مهلة سريان الصلاحية إلى غاية 15 غشت 2020 من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية لمركباتهم.

كما تقرر، يضيف المصدر، تمديد مدة سريان صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الثقيل التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 15 يوليوز 2020؛ وتمكين أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 12 يونيو 2020 أو تصبح خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ من مهلة سريان الصلاحية إلى غاية 15 يوليوز 2020 من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية لمركباتهم؛ وتمنح مهلة تنتهي بتاريخ 11 يوليوز 2020 لأصحاب المركبات الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية سلبية مسلمة لهم من طرف مراكز المراقبة التقنية خلال الفترة الممتدة من 20 فبراير 2020 إلى 18 مارس 2020، وذلك من أجل إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية التكميلية؛ وتمديد مدة سريان صلاحية وصولات إيداع ملفات ترقيم الدراجات بمحرك الخاضعة لسند الملكية التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2020.

كما أهاب مدير الوكالة بكافة المواطنين الحرص على حجز مواعيدهم مباشرة لدى مراكز المراقبة التقنية المعنية أو من خلال البوابة الإلكترونية khadamat.narsa.gov.ma التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل اجتياز عملية المراقبة التقنية لعرباتهم في الآجال المحددة أعلاه.