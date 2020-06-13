كورونا: الإصابات تتزايد في بلدات عربية عدّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، ازديادا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلدات العربية، حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت.
وكشفت معطيات وزارة الصحة أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس، شملَ بالأساس؛ عرعرة النقب، رهط، باقة الغربية وحورة.
وفي المقابل، سجّلت غالبية البلدات العربيّة في الشمال تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات، أو استقرّت دون زيادة في أعداد المُصابين، وتماثل العديد من الأشخاص للشفاء، من الفيروس.
وفيما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم السبت، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:
دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 143
حورة: الإصابات 197، المتعافون 140
أم الفحم: الإصابات 86، المتعافون 79
رهط: الإصابات 167، المتعافون 60
الطيبة: الإصابات 50، المتعافون 48
جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 39
البعنة: الإصابات 35 المتعافون 31
دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30
جت: الإصابات 33، المتعافون 23
طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21
عرعرة النقب: الإصابات 95، المتعافون 23
مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20
باقة الغربية: الإصابات 28، المتعافون 19
الناصرة: الإصابات 22، المتعافون 19
سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16
كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17
كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16
البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13
الفريديس: الإصابات 15، المتعافون 11
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