مظاهرة ضد نظام الأسد في الجولان المحتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر سوريون في الجولان المحتل، السبت، في ساحة "بيت التل" في قرية مجدل شمس، تضامنا مع المظاهرات السلمية التي انطلقت مؤخرا في السويداء وغيرها من المحافظات، للمطالبة بإسقاط نظام الأسد.

وجاءت المظاهرة بدعوة من مجموعات شبابية ناشطة من الجولان المحتل تحت عنوان "أنتم الصوت ونحن صداه" في إشارة إلى ردّ التحيّة من الجولان للسوريين المطالبين بالحرية، على وقع المظاهرات في السويداء، التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد المتظاهرون على وحدة الشعب السوري، معبرين عن رفضهم لقوى التطرف التي ترتكب انتهاكات بحق المدنيين. وهتف المتظاهرون: "ثورتنا مش ثورة جوع ثورتنا ضد الركوع"، و"من الجولان التحية لثورتنا السورية"، و"سورية ثوري ثوري هزي القصر الجمهوري" و"حرية للأبد غصب عنك يا أسد"، و"واحد واحد واحد الشعب السوري واحد".

وتجدّدت اليوم الاحتجاجات ضد النظام السوري، في السويداء، بعد توقف ليومين، وذكرت شبكة "السويداء 24" المحلية، أن عشرات الأشخاص تجمعوا في ساحة السير، مقابل مبنى البلدية بالمدينة، رافعين شعارات سياسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

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وبدأت المظاهرات في السويداء بشعارات مطالبة بتحسين الوضع المعيشي قبل أن تتحول إلى احتجاجات سياسية، إذ حمّل المتظاهرون النظام السوري مسؤولية تدهور الواقع الأمني والاقتصادي في البلاد، كما هتفوا تضامنًا مع إدلب وبقية المناطق السورية ضد النظام.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وخروج القوى الأجنبية من سورية، وإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدين وحدة الشعب السوري بكل أطيافه، والمصير المشترك.

ويوم الجمعة، قال "شباب حراك السويداء"، في بيان، إن النظام السوري يحاول الضغط على الحراك الشعبي عبر "الزعامات التقليدية ورجال الدين، وذم الحراك وشيطنته والتضييق عليه".

وجاء في البيان: "لن نقبل أن تمنعونا من حقنا في أن يكون لنا خيار هذه المرّة. لقد اتخذنا قرارنا، ولا نطلب منكم أن تناصروه، ولكن نستحلفكم بدماء أحبتكم، وغربة أبناء وطننا، وكتبكم المقدسة، ألا تطعنوه، هذا زمان آخر ومكان آخر، هذا زماننا ومكاننا وقد طال القهر، لا تقفوا مع الظالم وتناصروه وتنصروه علينا وأنتم أهل الحق".