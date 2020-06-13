السفارة الأميركية تحذر رعاياها من زيارة يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّرت السفارة الأميركية لدى إسرائيل، مساء السبت، رعياها وموظفيها من زيارة مدينة يافا ومنطقة دوار الساعة بسبب الاحتجاجات الليلية التي انطلقت احتجاجا على تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية.

جاءت رسالة السفارة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة في الفترة الأخيرة، احتجاجا باقتحام مقبرة الإسعاف الإسلامية ومخطط بلدية تل أبيب بتجريف المقبرة لإقامة مساكن للمشردين.

وفي تحذير رسمي صدر عن السفارة، جاء أن "الاحتجاجات مستمرة الليلة في برج الساعة وفي شوارع مدينة يافا، ويمكن أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف قد تشمل التخريب وإلقاء الحجارة وحرق الإطارات وقنابل المولوتوف".

وتابعت السفارة الأميركية في القدس أنه "صدرت تعليمات لموظفي السفارة بالامتناع عن الوصول إلى المنطقة وتشجع السفارة المواطنين الأميركيين على البقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني".

وأضافت "ستواصل السفارة مراقبة الوضع الأمني ​​ونشر معلومات إضافية إذا لزم الأمر. ونحث المواطنين الأميركيين على الحفاظ اليقظة والانتباه وتتبع التقارير الإعلامية في هذا الشأن".

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وتجددت المواجهات، الليلة الماضية، بين شبّان مدينة يافا والشرطة الإسرائيليّة، احتجاجًا على تجريف مقبرة الإسعاف الإسلاميّة؛ حيث أحرق المحتجون حاويات نفايات وأغلقوا شارعًا رئيسًا في المدينة أمام حركة السّير وأطلقوا الألعاب الناريّة.

بينما ردّت الشرطة الإسرائيليّة بمزيد من الاستفزازات، فأغلقت شارع "ييفت" الرئيسي وعددًا من الشّوارع الأخرى، ونشرت قوّات حرس الحدود في الأحياء الرئيسيّة وفي الأزقّة.

وتعيش يافا أجواء غاضبة إثر تجريف المقبرة وردّ الشرطة الإسرائيليّة على احتجاجات الأهالي بالعنف والاعتقالات، حيث اعتدت على تظاهرة احتجاجيّة يوم الثلاثاء الماضي واعتقلت 4 شبان ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وأمس، احتشد أهالي يافا لصلاة الجمعة في خيمة الاعتصام قرب مقبرة الإسعاف، أمّهم فيها خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخُ عكرمة صبري.

وبعد الصلاة، خرج الأهالي في مظاهرة في مركز مدينة يافا، وسط تحشيد شُرَطيّ وتأهب لقمع المتظاهرين.