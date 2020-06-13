شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي على معسكر التاجي في بغداد دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء أمس السبت، سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد، دون وقوع إصابات.

وقالت القيادة في بيان صحفي: "رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الأوراق من خلال العبث بالأمن، وتهديد قواتنا الأمنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها، فإن هذه الجهات أقدمت مساء أمس السبت، على إطلاق صاروخين كاتيوشا من الشارع الرئيسي المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد، وقد سقطا داخل معسكر التاجي وهو معسكر تابع للقوات الأمنية العراقية، دون وقوع خسائر، في رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة".

وأوضح البيان: "عليه فإن أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لإضعاف العراق، وليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق إنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب".