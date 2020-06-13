شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية أن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق أمس، خصّص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر المقبل.
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