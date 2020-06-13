شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتنفس.. استقرار وفيات كورونا تحت حاجز 30 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا اليوم السبت 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29398 وتستقر حالات الوفاة تحت حاجز 30 وفاة لليوم الرابع. وذكرت الحكومة أيضا أن عدد الأشخاص الموجودين في المستشفيات تراجع بواقع 215 شخصا إلى 10909 كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة ثمانية أشخاص ليصل إلى 871 ليواصل الرقمان اتجاها نزوليا على مدى عدة أسابيع.

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