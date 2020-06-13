شكرا لقرائتكم خبر عن 7.8 مليون إصابة و 430 ألف وفاة وتعافي 4 ملايين عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم ليبلغ 430265 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 7 ملايين و814279 إصابة، كما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز). ووفق الموقع، فقد تخطى عدد حالات الشفاء حاجز الـ 4 ملايين حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الإحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت.

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