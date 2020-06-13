شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن أشعل النار في مركبات مكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية، والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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