شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ارتفاع قياسي في إصابات ووفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 62 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم السبت، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 12919 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 42980 حالة من ضمنهم 11529 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 1484 حالة وفاة.