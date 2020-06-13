شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسوأ حصيلة ضحايا.. استقالة وزير الصحة التشيلي والان نبدء بالتفاصيل

قدّم وزير الصحة التشيلي خايمي منياليش استقالته اليوم السبت، في وقت يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في بلاده رغم إجراءات العزل المفروضة في العاصمة سانتياغو منذ أكثر من شهر، وفق وكالة "فرانس برس".

وعرفت تشيلي، أمس الجمعة، أسوأ حصيلة لضحايا الوباء مع تسجيل 222 وفاة و6754 إصابة خلال آخر 24 ساعة.