شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعد اليونان للموسم السياحي؟ والان نبدء بالتفاصيل

ترفع السلطات اليونانية بجزر بحر إيجة والبحر الأيوني، بدءا من الاثنين المقبل أعداد الأطقم الطبية وكفاءة المؤسسات الصحية استعدادا لاستقبال الموسم السياحي. وقال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت خلال زيارة إلى الجزيرة السياحية سانتوريني أمام الصحفيين: "صحة ضيوفنا تمثل أولوية لنا". وتابع ميتسوتاكيس: "السياحة اليونانية عادت إلى نشاطها، تعالوا إلى اليونان!". وكان وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس صرح أمس بأن اليونان سترسل 687 طبيبا وممرضا للجزر اليونانية على خلفية مواجهة متطلبات أزمة كورونا.

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