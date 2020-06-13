ميرتنز يحقق رقماً تاريخياً مع نابولي

2020-06-13 | 23:08
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أصبح البلجيكي دريس مرتينز أفضل هداف في تاريخ فريقه نابولي بتسجيله هدف التعادل في مرمى إنتر ميلان (1-1) السبت في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وسجل مرتينز الهدف في الدقيقة 41، بعدما كان الدنماركي كريستيان إريكسن منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية.
ورفع المهاجم الدولي البالغ من العمر 33 عاماً رصيده مع الفريق الجنوبي إلى 122 هدفاً في جميع المسابقات، ليتفوق على أسطورتي الفريق السلوفاكي ماريك هامسيك (121) والأرجنتيني دييجو مارادونا (115).
وانتقل مرتينز إلى نابولي قادماً من إيندهوفن عام 2013 وأطلق عليه المشجعون اسم "تشيرو"، وهو اسم شائع بشكل كبير في المدينة.
ورفع المهاجم الدولي البالغ من العمر 33 عاماً رصيده مع الفريق الجنوبي إلى 122 هدفاً في جميع المسابقات، ليتفوق على أسطورتي الفريق السلوفاكي ماريك هامسيك (121) والأرجنتيني دييجو مارادونا (115).
وانتقل مرتينز إلى نابولي قادماً من إيندهوفن عام 2013 وأطلق عليه المشجعون اسم "تشيرو"، وهو اسم شائع بشكل كبير في المدينة.
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