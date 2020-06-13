اخبار العالم

نابولي يعبر عقبة إنتر ويضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-06-13 | 22:58

نابولي يعبر عقبة إنتر ويضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

961 مشاهدة

تمكن نابولي من بلوغ نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل إيجابيًا مع ضيفه إنتر بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب سان باولو ضمن إياب الدور نصف النهائي.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أقيمت قبل توقف النشاط الأخير في أعقاب فيروس على ملعب سان سيرو، وحينها تمكن نابولي من الفوز بهدفٍ نظيف صعّب كثيرًا من مهمة إنتر في الإياب.

كتيبة أنطونيو كونتي دخلت المباراة بضغط عالٍ وأداء أقوى من أصحاب الديار الذين ظهر عليهم آثار التوقف الطويل في أول الدقائق، وبالفعل تمكن كريستيان إريكسن من وضع أول أهداف النيراتزوري من ركنية أخطأ في تقديرها الحارس دافيد أوسبينا بالدقيقة الثانية.


ظلّ إنتر هو المهيمن على مجريات الشوط الأول والأكثر استحواذًا في مقابل فرص شبه معدومة لنابولي، بدوره أوسبينا كان نجم الشوط بدون منازع بأكثر من إنقاذ رائع عوّض بهم خطأه في هدف إنتر، أهمهم كان انفراد كاندريفا به وتعملقه الذي مهّد الطريق لكتيبة جاتوزو للعودة في النتيجة.

هذا هو الهدف السادس الذي يُحرزه إنتر هذا الموسم في مختلف المسابقات في أول 5 دقائق، ليكون بذلك أكثر أندية تسجيلًا للأهداف في مطلع المباريات.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يعبر عقبة إنتر ويضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا