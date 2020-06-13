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2020-06-13 | 22:58
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تمكن نابولي من بلوغ نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل إيجابيًا مع ضيفه إنتر بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب سان باولو ضمن إياب الدور نصف النهائي.
كتيبة أنطونيو كونتي دخلت المباراة بضغط عالٍ وأداء أقوى من أصحاب الديار الذين ظهر عليهم آثار التوقف الطويل في أول الدقائق، وبالفعل تمكن كريستيان إريكسن من وضع أول أهداف النيراتزوري من ركنية أخطأ في تقديرها الحارس دافيد أوسبينا بالدقيقة الثانية.
ظلّ إنتر هو المهيمن على مجريات الشوط الأول والأكثر استحواذًا في مقابل فرص شبه معدومة لنابولي، بدوره أوسبينا كان نجم الشوط بدون منازع بأكثر من إنقاذ رائع عوّض بهم خطأه في هدف إنتر، أهمهم كان انفراد كاندريفا به وتعملقه الذي مهّد الطريق لكتيبة جاتوزو للعودة في النتيجة.
هذا هو الهدف السادس الذي يُحرزه إنتر هذا الموسم في مختلف المسابقات في أول 5 دقائق، ليكون بذلك أكثر أندية الدوري الإيطالي تسجيلًا للأهداف في مطلع المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يعبر عقبة إنتر ويضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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