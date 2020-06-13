نابولي يعبر عقبة إنتر ويضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أقيمت قبل توقف النشاط الأخير في أعقاب فيروس كورونا على ملعب سان سيرو، وحينها تمكن نابولي من الفوز بهدفٍ نظيف صعّب كثيرًا من مهمة إنتر في الإياب.

كتيبة أنطونيو كونتي دخلت المباراة بضغط عالٍ وأداء أقوى من أصحاب الديار الذين ظهر عليهم آثار التوقف الطويل في أول الدقائق، وبالفعل تمكن كريستيان إريكسن من وضع أول أهداف النيراتزوري من ركنية أخطأ في تقديرها الحارس دافيد أوسبينا بالدقيقة الثانية.



ظلّ إنتر هو المهيمن على مجريات الشوط الأول والأكثر استحواذًا في مقابل فرص شبه معدومة لنابولي، بدوره أوسبينا كان نجم الشوط بدون منازع بأكثر من إنقاذ رائع عوّض بهم خطأه في هدف إنتر، أهمهم كان انفراد كاندريفا به وتعملقه الذي مهّد الطريق لكتيبة جاتوزو للعودة في النتيجة.

هذا هو الهدف السادس الذي يُحرزه إنتر هذا الموسم في مختلف المسابقات في أول 5 دقائق، ليكون بذلك أكثر أندية الدوري الإيطالي تسجيلًا للأهداف في مطلع المباريات.

