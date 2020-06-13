اعلنت خلية الازمة في بابل، السبت، عن عدد من القرارات المهمة، فيما اشارت الى ان من بين القرارات ما يحص حظر التجوال.
وادناه مقررات خلية الازمة في بابل:
١- يكون حظر التجوال بشكل جزئي لمدة اسبوع يبدأ من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السادسة عصراً اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/١٤ ويكون يوم الخميس والجمعة والسبت حظر شامل
٢- منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق ( المطاعم عدا خدمة التوصيل، قاعات المناسبات، المتنزهات، المقاهي، المولات الكبيرة القاعات الرياضية، معاهد التدريس الخصوصي، المسابح، )، بإستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات
٣- إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين.
٤- الحفاظ على التباعد الإجتماعي بمسافة لاتقل عن (٢) متر بين شخص وآخر.
٥- منع حركة الأفراد والعجلات داخل المحافظات بإستثناء منتسبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين
٦- يكون دوام الدوائر الدولة بنسبة 25%
٧- إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمستشفيات الأهلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات لمنتسبيها كافة، مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي ومنع التجمعات
٨- توزيع فرق التعفير التابعة للدفاع المدني على كافة مناطق المحافظة ودعمها من قبل خلايا الأزمة في المحافظة.
٩- توجيه المستشفيات من قبل رئاسة صحة بابل بسرعة الاستجابة وإرسال اسماء المصابين وعناوينهم بالسرعة الممكنة إلى قسم الصحة العامة.
٩- تأجيل الإمتحانات للمراحل غير المنتهية إلى اشعار اخر وحسب الموقف الوبائي
١٠- في حال بدأ تسجيل المركبات لأول مرة يكون الدوام لمديرية مرور بابل بنسبة 50% من الموظفين مع تأمين مفرزة صحية من قبل رئاسة الصحة
١١- لايجوز لأصحاب المركبات ( الباص ) من اركاب أكثر من 50% وسيتعرض السائق المخالف للمسائلة القانونية مع ضرورة ارتدائه الكمامة والقفاز ويشمل هذا القرار المواطنين أيضاً
١٢- على المراجعين لدوائر الدولة الإلتزام بالارشادات الوقائية بإرتداء الكمامات والقفازات
كانت هذه تفاصيل خبر بينها ما يخص حظر التجوال.. مقررات خلية الأزمة في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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