التعليم تستأنف الدوام غدا الأحد بنسبة 25 % وتشدد على إجراءات السلامة الوقائية

اعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، عن استئناف الدوام غدا الأحد بنسبة 25 %، فيما شددت على إجراءات السلامة الوقائية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، انها "ستستأنف الدوام الرسمي غدا الأحد لتشكيلاتها كافة بالحد المسموح به ضمن نسبة 25 % من التواجد الضروري للموظفين في الدوائر"، مشددة "على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة الوقائية ومراعاة توصيات خلية الأزمة".
وطالبت الوزارة بـ"ارتداء الكمامات والقفازات والنظارات الممكنة"، مشيرة الى انها "تعتذر عن استقبال المخالفين لشروط السلامة".
ودعت الوزارة "أصحاب الطلبات الى اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة والتواصل عبر نافذة حكومة المواطن الإلكتروني (www.ca.iq) أو البريد المخصص ([email protected]) لاستقبال ومتابعة شؤون المواطنين".
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