اندلاع حريق كبير داخل فرقة الرد السريع قرب ساحة عباس ابن فرناس ببغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع داخل فرقة الرد السريع قرب ساحة عباس ابن فرناس ببغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل فرقة الرد السريع في مطار بغداد قرب ساحة عباس ابن فرناس الحريق". واضاف ان "الحريق ادى الى انفلاق عدد من الاعتدة"، مشيرا الى ان " 15 فرقة اطفاء تحاول حصر النيران ومنع انتسارها".

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