اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عصابة تستقطب النساء لاستخدامهن بامور غير اخلاقية في نينوى.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية القت القبض على امرأة تقوم باستقطاب الفتيات من خلال اغرائهن بالأموال لغرض استخدامهن في أمور غير اخلاقية والتجارة بالأعضاء البشرية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى".
واضافت انه "بدلالة المتهمة وبعد التحقيق معها تم القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين ثلاثة منهم نساء يمارسن نفس الجرم"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين الذين اعترفوا بعملهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".
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