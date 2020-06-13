العمليات المشتركة: جهات تحاول خلط الاوراق استهدفت اليوم قاعدة التاجي وسنكشف عنها

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ان جهات تحاول خلط الاوراق قامت اليوم بقصف معسكر التاجي، مبينة انها ستكشف عن هذه الجهات.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الامنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها، الا ان هذه الجهات أقدمت مساء اليوم على إطلاق صاروخين كاتيوشا من الشارع الرئيسي المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد وقد سقطا داخل معسكر التاجي (معسكر تابع للقوات الامنية العراقية ) دون خسائر".

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واضاف ان "هذا الاستهداف هو رسالة من تلك الجهات انها لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة"، مبينة ان "أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لاضعاف العراق".

وتابعت "ليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق إنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب".