الغنام يغلق سيطرة الصقور لمدة 14 يوما ويمنع منعا باتا دخول اي شخص

اعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، السبت، عن اغلاق سيطرة الصقور لمدة 14 يوما، فيما شدد على منع دخول اي شخص".
وقال الغنام في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم اغلاق سيطرة الصقور لمدة ١٤ يوما ويمنع منعا باتا دخول اي شخص"، مبينا ان "الموجود في بغداد يبقى لحين انتهاء الـ ١٤ يوما".
واضاف انه "تقرر عدم السماح بدخول الصحة والاعلاميين والمنتسبين والضباط الى الانبار"، داعيا "جميع الدوائر الى ارسال كتب رسمية باسماء المعتمدين وبدورنا سنوحدها ونرسلها الى سيطرة الصقور لتسهيل دخولهم".
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