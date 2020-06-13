السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من التواجد بمدينة يافا

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، مساء السبت، رعاياها من التواجد في مدينة يافا بعد أن فجر اعتداء السلطات الإسرائيلية على مقبرة إسلامية بالمدينة احتجاجات من قبل المواطنين العرب.

وقالت السفارة الأمريكية في رسالة تحذير لمواطنيها اطلعت عليه ”الخليج 365”: "تستمر الاحتجاجات بالقرب من برج الساعة وفي جميع أنحاء مدينة يافا. قد تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف تشمل التخريب وإلقاء الحجارة وحرق الإطارات والمركبات والزجاجات الحارقة".

وأضافت: "نصحنا موظفي السفارة بالحفاظ على الوعي الظرفي وتجنب المنطقة ليلا..تشجع السفارة المواطنين الأمريكيين بشدة على توخي الحذر واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث تقع الحوادث الأمنية غالبًا بدون سابق إنذار".

ويوم الإثنين الماضي وصلت جرافات إسرائيلية إلى مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة وشرعت بأعمال تجريف استعدادا لإقامة مبنى مكان القبور قبل ان يتصدى لها السكان.

ومنذ ذلك الحين، ينظم المواطنون العرب بالمدينة احتجاجات شبه يومية لإلغاء هذا المخطط الإسرائيلي حيث وقعت اشتباكات بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية في مركز المدينة.

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وأدى المئات من المواطنين العرب صلاة الجمعة الماضية على أرض قريبة من موقع المقبرة قبل تنظيم مسيرة وصلت إلى مركز المدينة تنديدا بمخطط إزالة القبور الإسلامية.

وكانت لجنة الدفاع عن مقبرة الإسعاف دعت إلى "ضرورة استمرار التواجد في محيط أرض المقبرة بدون انقطاع لتصل الرسالة إلى رئيس البلدية المجرم (رئيس بلدة تل ابيب) أن مسلمو مدينة يافا لن يمروا مر الكرام على تدنيس أوقافهم ومقدساتهم وسوف يتم تدفيع ثمن كل اعتداء عليهم عاجلا وليس اجلا".

وقررت اللجنة إقامة صلوات العشاء في يوميًا في محيط المقبرة، واستئناف التحركات القضائية لوقف المخطط.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عدد من المواطنين العرب خلال احتجاجات اندلعت في الأيام القليلة الماضية تنديدا بتجريف ارض المقبرة الإسلامية.

وتعتبر مقبرة الإسعاف من أقدم المقابر الإسلامية في مدينة يافا وفيها مئات القبور لمسلمين سكنوا المدينة.