الجزائر تخفف "قيود كورونا" وتؤجل فتح حدودها

أصدرت السلطات الجزائرية، السبت، قرارات بتخفيف قيود كورونا الاحترازية اعتباراً من الأحد، بينها رفع الحجر المنزلي عن 19 محافظة.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قراراً اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، يتم بموجبه رفع الحجر الصحي بصفة نهائية عن 19 محافظة وتعديل توقيته في 29 أخرى.

وأشار بأن القرارات الجديدة تم اتخاذها بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كوورنا، وعقب موافقة الرئيس عبد المجيد تبون.

وشمل قرار رفع الحجر كلياً محافظات في جنوب وشرق وغرب البلاد، أبرزها تمنراست وتندوف وإليزي (جنوب)، وتلمسان ومستغانم (غرب)، وتيزيوزو وعين الدفلى وتيبازة (وسط)، وسكيكدة وجيجل (شرق).

فيما تقرر خفض ساعات الحجر الصحي في العاصمة و28 محافظة أخرى من 20.00 مساء بالتوقيت المحلي (19.00 بتوقيت جرينيتش) إلى الخامسة صباحاً.

كما قررت السلطات الجزائرية، تأجيل فتح حدودها البرية والجوية والبحرية إلى يوليو/تموز المقبل، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد والعالم.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، كشفت فيه عن مخرجات اجتماع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا.

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وخصص الاجتماع لتقييم الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا في للبلاد، ومناقشة المقاربة العلمية المقترحة من أجل الخروج التدريجي من نظام الحجر الصحي تبعا" لحالة كل ولاية، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

وقررت الرئاسة الجزائرية "تأجيل البحث في إمكانية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر المقبل".





ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، اتخذت السلطات 39 إجراء احترازياً لمنع تفشي فيروس كورونا، بينها 12 قرارا في 17 مارس/أذار الماضي.

وقررت الجزائر غلق الحدود البرية مع كل دول الجوار، والتعليق الفوري للرحلات الجوية والملاحة البحرية باستثناء رحلات نقل البضائع، ومنع المظاهرات الشعبية وكل التجمعات الشعبية مهما كان نوعها أو مبررها، وتعقيم كل الساحات والأماكن العمومية، وإعلان الحرب على المضاربين في المواد الاستهلاكية والطبية، ومثيري الشائعات.

كام أغلقت أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء، والتعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي ومحطات نقل المسافرين، ومنع تصدير أي منتجات استراتيجية سواء كان طبية أو غذائية.

وسجلت الجزائر، السبت، 112 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 10810 إصابة مؤكدة والوفيات إلى 760 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة الجزائرية في آخر إحصائية لها، تسجيلها ارتفاع عدد حالات التعافي من "كوفيد – 19" في البلاد إلى 7420 بعد تسجيل شفاء 98 حالة جديدة.