عندما وقف الجيش المصري على أسوار إسطنبول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما كانت الخلافة العثمانية في طريقها للزوال، كان نور الدولة المصرية يسطع من جديد في سماء الشرق مستلهما تاريخ الأجداد العظماء.

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البداية كانت في عام 1805 عندما أصر الشعب المصري على اختيار محمد علي واليا على مصر، وتم إجبار السلطان العثماني سليم الثالث على الإذعان لرغبة المصريين، وبعد أن استتب الحكم لمحمد علي باشا، كان على رأس أولوياته بناء جيش وطني من المصريين.

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وبمرور الأيام كان الصدام مصيرا حتميا بين رجل أوروبا المريض المتمثل في الدولة العثمانية والقوة الصاعدة في الشرق بسرعة الصاروخ وهي مصر.