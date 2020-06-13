جونسون ردا على اشتباكات لندن: من يهاجم الشرطة سيعاقب

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين من اليمين المتطرف والشرطة السبت، مؤكدا من يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون".



وقال رئيس وزراء بريطانيا على تويتر:إن" أعمال العنف خربت المسيرات، أعمال البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا.. أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى".

وأطلقت الشرطة البريطانية، السبت، قنابل غاز لفض اشتباكات وقعت بين عناصرها وأنصار اليمين المتطرف بالعاصمة لندن.

Advertisements

وقال شهود لـ"رويترز": "اشتباك محتجين من اليمين المتطرف مع الشرطة في ميدان الطرف الأغر في لندن وإطلاق مفرقعات".

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه رئيس بلدية لندن صادق خان، البريطانيين على الابتعاد عن وسط العاصمة السبت مع الاستعدادات الخاصة بمواجهة محتملة بين محتجين مناهضين للعنصرية وجماعات يمينية متطرفة.

وغطت السلطات تماثيل شخصيات تاريخية من بينهما تمثال ونستون تشرشل بالألواح الخشبية أمس الجمعة قبل مظاهرات جديدة متوقعة في لندن بعد أن تصدر التمثال الرموز المستهدفة لمجموعات مناهضة للعنصرية.

وقال خان: "لدينا معلومات مخابراتية تفيد بأن مجموعات من اليمين المتطرف ستأتي إلى لندن وتقول ظاهريا إن هدفها حماية التماثيل لكننا نعتقد أن التماثيل قد تكون نقطة تفجر محتملة للعنف"، بحسب راديو (بي.بي.سي).