"عقيلة صالح" يكشف عن تنسيق جزائري مصري تونسي مرتقب حول ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن اتفاقه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تكثيف مشاوراته وتنسيقها مع مصر وتونس لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.



وعقب استقباله من جانب الرئيس الجزائري بمقر قصر "المرادية" الرئاسي، قال عقيلة صالح في تصريح للتلفزيون الجزائري الحكومي، إن "تبون أبلغه بأن الجزائر رهن إشارة الليبيين".

ونوه بأن الرئيس الجزائري أبلغه "بسعيه مع أشقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية".

وأشار بأن زيارته جاءت بناء على دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمناقشة ما يجري في ليبيا وكيفية تسوية الأزمة في ليبيا".

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وأوضح بأنه اطلع تبون على المبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي لحل أزمة ليبيا، مشيراً إلى أن تبون "شجع المبادرة".

من جانب آخر، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأطراف الليبية إلى وقف الحرب، والجلوس إلى طاولة الحوار، وفقا للعين.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً عقب لقاء تبون وصالح، أشارت فيه إلى أنه "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، استقبل رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب الليبي الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيه المستوى".

وخلال هذه المقابلة، جدد عبد المجيد تبون موقف بلاده "الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها ترابه، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب الليبي نوه "بالدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة".