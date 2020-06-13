تونس تفتح تحقيقاً بشأن تواصل حزب النهضة «الإخواني» مع عناصر إرهابية في السجون

قررت وزارة العدل التونسية فتح تحقيق موسع فيما يتعلق بتواصل حزب النهضة "الإخواني" مع عناصر إرهابية قابعة فى السجون التونسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته وسائل إعلامية اليوم، إن وزيرة العدل أذنت بفتح تحقيق بخصوص تصريحات النائبة عبير موسي، رئيس الحزب الدستورى الحر، لبرنامج "مع الناس"، الذي بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول "تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين فى سجنيّ المرناقية وبرج العامري".

وأضاف البيان أن الوزيرة فتحت التحقيق استناداً للفصل 23 من صحيفة الإجراءات الجزائية، في تصريحات النائبة عبير موسي، التي أكّدت فيها حصولها على معلومات عن أسماء مسئولين بالسجون تساعد نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامرى، في مقابل تمتع هؤلاء المسئولين ، ببعض الامتيازات.

وكانت النائبة عبير موسى قد صرحت، خلال حديثها بالبرنامج، بأنها تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بتنظيم الإخوان (حركة النهضة) مع إرهابيين فى السجون عن طريق مسئولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرى فى شأنه.