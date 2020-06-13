ترامب: سأغادر البيت الأبيض على الفور في هذه الحالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض بسلام في حالة خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في نوفمبر القادم.

وعن المخاوف بشأن محاولته الاحتفاظ بالسلطة بعد الهزيمة في الانتخابات، قال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، إنه " إذا لم أفز فلن أفوز، وإذا خسرت سأستمر بفعل أشياء أخرى".

واحتمدت المنافسة بين ترامب وبايدن قبيل الانتخابات، حيث يتبادل المرشحان التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على "الغش" لتحقيق الفوز.

وصرح بايدن، الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي، بأنه قلق من أن ترامب "سيحاول سرقة الانتخابات"، معرباً عن ثقته في أن الجيش الأمريكي "سيرافقونه من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة".

Advertisements

وقال المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، تيم مورتو، الخميس الماضي، إن الرئيس سيقبل بنتيجة الانتخابات مهما كانت.

كما اتهم ترامب الديمقراطيين بالسعي إلى زيادة أعداد المشاركين في التصويت عبر البريد كوسيلة لتزوير الانتخابات، في الوقت الذي تعهد فيه بايدن بنشر محامين في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد لرصد جهود الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

وتوقعت وسائل إعلامية ازدياد أعداد المصوتين عبر البريد بسبب المخاوف من أزمة فيروس كورونا.

وحذر المراقبون من أن تلك العملية قد تشوبها "فوضى" على غرار ما حدث بالفعل في الانتخابات التمهيدية بالولايات.