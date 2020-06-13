شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب زيادة مخصصات الصرف الصحى لمدة 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف وتحسين مستوى الخدمة فى قطاع مياه الشرب، مطالبا ضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات والمخصصات المالية لمشروعات مياه الشرب والصرف فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مؤكدا أن مياه الشرب من أبرز الملفات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير من شريحة عريضة من المجتمع، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الانتهاء من مشاكل الصرف الصحى والمتمثلة فى مد الخدمة للقرى المحرومة أو الانتهاء من المشروعات المتوقفة يتطلب زيادة الاعتمادات المالية لمدة تترواح من 5 إلى 10 سنوات على الأقل بشكل دورى كل عام وتوجيه هذه الاعتمادات لملف الصرف الصحى، ويتم وضع جدول زمني لحسم هذه الأزمة بشكل جذري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قبل عام 2014 كان الصرف الصحي لا يغطي سوى 13% من محافظات مصر، وتم وضع خطة طموحة تتمثل فى أن تنتهي الدولة من تغطية الصرف الصحي بمحافظات في المرحلة الأولى لتصل إلى 45% بنهاية العام الجارى، وهذا بدوره جهد كبير مبذول على أرض الواقع، ولكن نظرا لأن الملف متشابك ومتشعب على مستوى الجمهورية يتطلب مزيد من الاعتمادات المالية.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.