شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ناشطة قطرية: الأسرة الحاكمة تعامل الشعب بمنطق السيد والعبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت عائشة القحطانى، الناشطة القطرية الهاربة فى لندن، هجوما عنيفا ضد الأسرة الحاكمة فى بلادها، وأشارت إلى أن المنطق الذى يحكم علاقة الأسرة الحاكمة بالشعب هو السيد والعبد.

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‏وقالت عائشة القحطانى فى تغريدة لها على تويتر: "ظاهرة (قبيلتي قطر) كانت ممتازة لو تم تطبيقها بالفعل، لكن كانت عبارة (على الماشي) مثلما يقولون، استمر الشعب في تقديس (آل ثاني)، وكأنهم ليسوا بـ(قبيلة) أيضا، وامتلأت لوح (تميم المجد) بتوقيعات بأسامي قبائل".

وأضافت: "طول ما أنت تنظر للحاكم إنه (متفضل عليك) طول ما أنت راح تبقى عبد له، وطول ما راح تستمر علاقة السيد والعبد المشوهة، المفروض أن نحتفى بالوطن ونغني له ونتعلق به، والولاء كله يكون متجه للوطن لا لأفراد معينين ينظر لهم بأنهم منزهين"، متابعة: "للأسف تحولت معظم الأغاني الوطنية القطرية إلى تطبيل وتمجيد للسلطة".