خروج 13 مصابا بكورونا من "عزل أسوان" بعد تعافيهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة أسوان إلى 542 حالة، خرجوا جميعًا من مستشفى العزل في الصداقة ومن المدينة الشبابية بأسوان.
وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أنه جرى اليوم السبت، خروج 13 حالة جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض منهم 5 حالات من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و8 حالات من المدينة الشبابية.
وبذلك يرتفع عدد المتعافين من كورونا وخرجوا من مستشفى العزل بأسوان إلى 235 حالة بالإضافة إلى 307 حالة خرجت من المدينة الشبابية.
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