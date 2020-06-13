عمرها 90 عاما.. مستشفى العزل بقها يعلن خروج أكبر مسنة بعد تعافيها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي، بمحافظة القليويية، تعافي أكبر مسنة من فيروس كورونا، "الحاجة حبيبة"، والتي تبلغ من العمر 90 عاما، وذلك بعد أن وردت تقارير المسحتين سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى تصريحات صحفية اليوم السبت إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 259 شخصا.

مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم فى رفع معدلات الشفاء.