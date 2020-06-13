مفتي ليبيا: لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا

أفتى مفتي ليبيا الصادق الغرياني، بعدم جواز شراء سلع من الإمارات والأردن ومصر، معتبرا أن كل دولار يدفع لتلك الدول بمثابة "رصاصة في صدور أبنائنا".
وقال الغرياني، في فتوى نشرتها دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الجمعة 12 جوان 2020، "لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا".
وأرجع ذلك إلى أن "التجارة معهم تقوية لهم، وكل دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا".
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