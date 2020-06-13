ارتفاع عدد ضحايا مركب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس إلى 61

قال مسؤول بالحماية المدنية في تونس يوم السبت إن قوات خفر السواحل انتشلت مزيدا من جثث مهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس ليرتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 61 ، حسبما ذكر موقع رويترز. موقع رويترز. وأبحر مركب مكتظ بعشرات المهاجرين قبل أيام من جزيرة قرقنة في اتجاه السواحل الإيطالية. وقال مرد المشري المدير للحماية المدنية إن عدد الجثث Advertisements ارتفع إلى 61 بعد العثور على جثث جديدة من بينها جثة لرضيع. ارتفع إلى 61 بعد العثور على جثث جديدة من بينها جثة لرضيع. وبدأت السلطات المحلية دفن جثامين عشرات المهاجرين في صفاقس. وفي العام الماضي غرق 86 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم الذي أبحر من ليبيا باتجاه أوروبا، في واحدة من أسوأ تلك الحوادث في تونس.

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