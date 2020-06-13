اخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا مركب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس إلى 61

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قال مسؤول بالحماية المدنية في تونس يوم السبت إن قوات خفر السواحل انتشلت مزيدا من جثث مهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس ليرتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 61 ، حسبما ذكر

موقع رويترز.

 

وأبحر مركب مكتظ بعشرات المهاجرين قبل أيام من جزيرة قرقنة في اتجاه السواحل الإيطالية.

 

وقال مرد المشري المدير للحماية المدنية إن عدد الجثث

Advertisements
ارتفع إلى 61 بعد العثور على جثث جديدة من بينها جثة لرضيع.

 

وبدأت السلطات المحلية دفن جثامين عشرات المهاجرين في صفاقس.

 

وفي العام الماضي غرق 86 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم الذي أبحر من ليبيا باتجاه أوروبا، في واحدة من أسوأ تلك الحوادث في تونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا مركب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس إلى 61 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا